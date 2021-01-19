سلطات الاحتلال تعتقل عددا من المواطنين بالضفة

ففي نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل الدكتور إياد جبور في بلدة سالم شرق نابلس، قبل أن تعتقل نجليه عبد الرحمن وأدهم، كما تمركزت في عدة أحياء بالبلدة.



واقتحمت قوة أخرى المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من شارع القدس باتجاه قرية كفر قليل؛ حيث داهمت منزل تامر عامر في القرية، كما واقتحمت بلدة تل جنوب المدينة دون تسجيل أي اعتقالات.



وكان مستوطنون قد انتشروا الليلة الماضية على حاجز زعترة جنوبي نابلس بعد ساعات من أعمال الاستفزاز في بلدتي عصيرة القبلية ومادما جنوبي نابلس.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرين محررين من بلدة كفر راعي جنوب جنين.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بلال وبسام نبيل سعيد ذياب، وهما أسيران محرران، عقب دهم منزل ذويهما وتفتيشه.



يشار إلى أن شقيقهم عزام معتقل منذ العام 2001، ومحكوم مدى الحياة.



واندلعت مواجهاتٍ في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بين الشبان وجنود الاحتلال وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.



ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال العام 2020م الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية، تواصل حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات اليومية.



وحسب التقرير فقد بلغ عدد المعتقلين (4439) معتقلا، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، ضاعف الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد معاناتهم، خاصة مع انتشار فيروس كورونا.