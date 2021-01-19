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الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 12:55

مناورات الجيش الإيراني.. عملية مشتركة للقوات المحمولة جوا

مناورات الجيش الإيراني.. عملية مشتركة للقوات المحمولة جوا
وقال مساعد قائد القوة البرية للجيش لشؤون العمليات والمتحدث بأسم مناورات "الاقتدار 99" العميد شرفي: قام اللواء 55 المحمول جواً في القوة البرية في المرحلة الأولى من المناورات بإجراء عمليات القفز بالمظلات واستخدام ناقلات الأفراد BMP2، والتي تم إجراؤها معًا لأول مرة خلال هذه المناورات، ونفذ خطط عمليات هجومية.

وتابع قائلا: هبطت القوات المحمولة الجوا، على شكل مئات المظليين في مواقع محددة خلال عملية مخططة لها مسبقًا من قبل عدة طائرات تابعة للجيش من طراز C-130، وفي نفس الوقت تم اسقاط أسلحة ومعدات عسكرية بما في ذلك الدراجات النارية وقاذفات صواريخ عيار 107 ملم ومدافع عيار 23 ملم في منطقة المناورات العامة، وهاجمت باستخدام هذه المعدات، واستولت على الأهداف المحددة على الساحل.

وتابع العميد شرفي: تم استخدام ناقلات الأفراد التي تمت تطويرها من قبل القوات المحمولة الجوا، وتنفيذ عمليات الهجوم باستخدام ودعم مجموعة متنوعة من الأسلحة، والاستيلاء على المناطق الساحلية، وتحميل المعدات المدرعة والأسلحة شبه الثقيلة في أقصر وقت ممكن وتنفيذ عملية تتفق مع المشاهد الحقيقية، وهي من نقاط القوة في لواء القوات المحمولة جوا وقوات الرد السريع في هذه المرحلة من المناورات.
رقم : 911082
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