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الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 15:02

الكويت.. اجتماعات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة

الكويت.. اجتماعات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن "أمير البلاد، عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس الأمة "مرزوق علي الغانم"، ورئيس مجلس الأمة الأسبق "أحمد عبد العزيز السعدون".

كما عقد اجتماعات مع الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي تولى رئاسة الوزراء، خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2011.

إضافة إلى ذلك عقد اجتماعين منفصلين مع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي شغل المنصب من نهاية 2011 وحتى نوفمبر 2019، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الحالي.

وأوضحت أن هذه الاجتماعات المكثفة، تأتي في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وهذه هي المرة الثانية خلال نحو شهر، التي يجري فيها أمير الكويت هذه اللقاءات، بعدما سبق أن عقد لقاءات مماثلة منتصف ديسمبر الماضي، قبل تشكيل الحكومة التي استقالت بعد أقل من شهر على الإعلان عنها.

وأمس الاثنين، أصدر أمير الكويت، أمراً أميرياً بقبول استقالة حكومة الشيخ "صباح الخالد الصباح"، وكلفها بتصريف الأمور العاجلة لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

ورجحت صحيفة كويتية إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة قريبة، متوقعة الإعلان عنها في مارس المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 911104
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