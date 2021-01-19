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الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 15:27

ايران تبدأ تمديد الأنابيب البحرية لمحطة " جاسك" التصديرية للنفط

ايران تبدأ تمديد الأنابيب البحرية لمحطة " جاسك" التصديرية للنفط
وأوضح " وحيد مالكي" على هامش العمليات اليوم الثلاثاء، أن ومع استقرار الجو وتنفيذ العمليات التمهيدية يوم أمس، بدأت اليوم عمليات تمديد خط الانابيب البحرية من الشاطئ الى العوامة الاولى لمحطة جاسك بطول 2.5 كيلومتر، وذلك عبر سفينة مد الانابيب " سي مستر".

وأشار أن هذه العملية تأتي في اطار القسم الاول من التطوير البحري المبكر لمحطة جاسك التصديرية مبيّنا أن المرحلة التطويرية المبكرة تشمل تمديد خطين من ألانابيب بقطر 36 بوصة وبنحو 12 كيلومترا وإنشاء عوامة مع كافة المعدات الاخرى.

ونوه مالكي الى أن تقدم العمليات التنفيذية للمرحلة التطويرية المبكرة لمحطة جاسك يبلغ حاليا 70 بالمئة، ومن المتوقع تدشينها حتى 20 مارس/آذار 2021.

وبيّن أن التنفيذ الكامل للمشروع سيزيد من ضمان إستمرارية تصدير النفط الخام والتقليل اعتماد ايران على مضيق هرمز.

يذكر أن مشروع تطوير محطة جاسك التصديرية للنفط يعد الحلقة الاخيرة من سلسلة المشروع الوطني والاستراتيجي لنقل النفط الخام من " غورة" في بوشهر الى جاسك المطلة على بحر عمان، والذي يشمل 3 خطوط أنابيب على البر بقطر 48 بوصة وأنظمة قياس فضلا عن 6 خطوط بحرية 36 بوصة و3 مجموعات تقسيم و 3 مجموعات من العوامات، حيث من المستهدف تدشين المشروع حتى مارس/آذار 2022.
رقم : 911112
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