موسوي: الأرضية توفرت لفصل جديد من التعاون بين إيران وآذربيجان

واشار موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، الى انعقاد الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية آذربيجان في طهران الاثنين وكتب: لقد عقد يوم امس احد افضل اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين والجارين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان حيث تم خلاله الاتفاق النهائي بشان غالبية المشاريع المتبقية وتوفرت الارضية لفصل جديد من التعاون خاصة مشاركة الشركات الايرانية في عملية اعادة اعمار المناطق المحررة (التابعة لجمهورية آذربيجان خلال حرب قرة باغ).



واضاف موسوي: ان الفرصة للتعاون والتناغم الاقليمي متوفرة ايضا.