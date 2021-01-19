4.2 مليار دولار إيرادات النفط العراقي في الشهر الماضي

وجاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، أنه "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 88 مليوناً و 211 ألفاً و 750 برميل، بإيرادات بلغت4 مليارات و235 مليوناً و313 الف دولارٍ".



وجاء في الاحصائية أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 85 مليوناً و 195 الفاً و 608 برميلاً، بإيرادات بلغت 4 مليارات و89 مليوناً 41الف دولار".



وكانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 مليون و16 الفاً و142 برميلاً، بايرادات بلغت 146 مليوناً و272 الفاً و(112) دولاراً".



ومن الجدير بالذكر إن كميات وإيرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر كانون الاول الماضي بلغ كإيراد كلي اكثر من 96 مليون و443 الف و633 دولار، وفقاً للبيان.



وبلغ معدل سعر البرميل الواحد48.013 دولاراً.



واشارت الاحصائية الى اأن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 31 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج الفارسي وميناء جيهان التركي.