الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 17:11

رئيس الدوما الروسي: الولايات المتحدة عبثت بمعايير الديمقراطية

رئيس الدوما الروسي: الولايات المتحدة عبثت بمعايير الديمقراطية
وفي جلسة عامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، قال فولودين: "من الواضح اليوم كل الوضوح أن الدولة التي تلقن العالم كله معايير الديمقراطية هي نفسها التي عبثت بها".

وتابع رئيس الدوما يقول: "أيها الزملاء أدعوكم للتفكير مرة أخرى في مغزى ما حدث، وهو حرمان الرئيس القائم، الذي صوت لصالحه نحو 75 مليونا من الأمريكيين، من حرية التعبير".

وأشار إلى أن منع ترامب من إمكانية التواصل مع ناخبيه جرى بدون صدور قرار قضائي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، حجبت مواقع "تويتش" و"تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"إنستغرام" حسابات ترامب فيها لفترات متفاوتة بسبب تصريحاته أثناء اضطرابات 6 يناير في واشنطن، حيث اقتحمت حشود من أنصاره مبنى الكابيتول. ومع أن ترامب دعا المحتجين حينها إلى الامتناع عن العنف والعودة إلى منازلهم، إلا أنه وصفهم بـ"الوطنيين" وأعلن عن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه، الديمقراطي جوزيف بايدن.

وبعد الاضطرابات في واشنطن التي أسفرت عن مقتل متظاهرة وأحد رجال الأمن ووفاة ثلاثة أشخاص آخرين لأسباب لا علاقة لها بأعمال العنف، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار عزل ترامب عن رئاسة الدولة بتهمة "التحريض للتمرد".
مصدر : وكالات
رقم : 911120
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
19 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
19 كانون الثاني 2021
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
19 كانون الثاني 2021
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
19 كانون الثاني 2021
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
19 كانون الثاني 2021
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
18 كانون الثاني 2021
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
عمر معربوني – باحث لبناني في الشؤون السياسية والعسكرية
18 كانون الثاني 2021
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
18 كانون الثاني 2021
تصدّع في بنية الجيش الصهيوني.. عندما لا تشعر بالانتماء تسرق نفسك!
تصدّع في بنية الجيش الصهيوني.. عندما لا تشعر بالانتماء تسرق نفسك!
18 كانون الثاني 2021
خبير قانوني عراقي لـ"إسلام تايمز": يمكن وضع أمريكا تحت الفصل السابع بسبب جريمة اغتيال القادة
خبير قانوني عراقي لـ"إسلام تايمز": يمكن وضع أمريكا تحت الفصل السابع بسبب جريمة اغتيال القادة
المراسلة معصومة فروزان
18 كانون الثاني 2021
إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية
إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية
18 كانون الثاني 2021
الأنبار تحتضن مؤتمراً لقادة النصر
الأنبار تحتضن مؤتمراً لقادة النصر
17 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو