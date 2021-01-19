وغرد رئيس وزراء تركيا ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم سابقا داود أوغلو على تويتر بحسب الترجمة التي اوردتها "سبوتنيك": "أردوغان الآن تحت تأثير القوى التي نفذت انقلاب 28 شباط/فبراير (1997). لسوء الحظ، ينقل دعم أنصاره إليهم. قلت له هذا بنفسي وأنا لا أزال في الحزب (حزب العدالة والتنمية الحاكم). هذا هو تكتيك منظمة فيتو ... ظاهريا فقط يبدو أن البلاد يحكمها أردوغان. مضيفا "في المرحلة المقبلة سيسقطون أردوغان".



واعتبر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهدد بالإطاحة به من السلطة تحت تأثير القوات المسؤولة عن الانقلاب "المخملي"، والذي وقع في 28 فبراير 1997، بعد أن عقدت قيادة مجلس الأمن القومي اجتماعا مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي التركي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة"، الذي أجبر الحكومة على الخروج دون حل البرلمان أو تعليق الدستور.



ويذكر ان منظمة فيتو هو الاسم الذي يُطلق على تنظيم المعارض فتح الله غولن في أنقرة.