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الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 21:11

صنعاء.. وقفة في سنحان تدين التصنيف الأمريكي لأنصار الله

صنعاء.. وقفة في سنحان تدين التصنيف الأمريكي لأنصار الله
وأشاروا في وقفة احتجاجية اليوم إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحرب الممنهجة التي تشنها أمريكا والتحالف الإجرامي على الشعب اليمني.

وأكدوا في الوقفة التي حضرها وكلاء المحافظة عبد الملك الغربي وأحمد الصماط وأبو نجوم المحاقري، وقوف أبناء ومشائخ سنحان صفاً واحداً في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال للرد على جرائم العدوان التي يرتكبها بحق أبناء اليمن.

وشددوا على ضرورة الاصطفاف والتلاحم دفاعاً عن اليمن ووفاءً لدماء الشهداء. مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والبطولة.

وجدد أبناء وقبائل سنحان في بيان صادر عن اللقاء، التأكيد على موقف الصمود والثبات ورفد الجبهات بكل غال ونفيس حتى تحقيق النصر المؤزر.

كما نظم القطاع التربوي بمدينة حجة اليوم بالتعاون مع المكتب الإشرافي وعدد من المكاتب التنفيذية، مسيرة تنديداً بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

واعتبر المشاركون في المسيرة القرار الأمريكي محاولة بائسة للتنصل من الجرائم التي ترتكبها أمريكا وحلفائها، في اليمن.

وأكدوا أن أمريكا هي أم الإرهاب والداعم الأول للتنظيمات الإرهابية "داعش والقاعدة"، ودعوا المجتمع الدولي للتدخل لوقف العدوان فورا.
رقم : 911157
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