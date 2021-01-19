نائب بريطاني يضع شروطا لتطبيع العلاقات مع روسيا

وقال جونس، مجيبا عن سؤال وكالة "سبوتنيك"، ما إذا كان يرى ضرورة لاستئناف الحوار بين برلماني البلدين: "هل نرغب بعلاقات جيدة؟ بالطبع، كلنا نرغب بذلك. لكن لا يمكن أن تكون (العلاقات) جيدة دون شروط. الأحداث في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وكذلك سالزبوري، محاولة قتل الناس على أراضينا أمر غير مقبول".



وأضاف البرلماني: "سأكون سعيدا بإجراء حوار، يجب أن يكون للحوار هدف".



وأكد أنه "إذا لم تستجب روسيا بشكل مناسب لمطالب المجتمع الدولي لها، فإن الحوار سيكون بلا معنى" حسب تعبيره.



وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بسبب الوضع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم، التي تمت إعادة ضمها إلى روسيا بعد استفتاء في شبه الجزيرة. واتهم الغرب روسيا بالتدخل، وفرض عقوبات عليها، وردت موسكو، وشرعت روسيا في مسار إحلال الواردات، معلنة أكثر من مرة أن الحديث معها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.