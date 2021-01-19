'الشاباك' يخشى تصعيدا فلسطينيا خلال2021

وبحسب التقرير السنوي الذي نشره الجهاز، فإن المعطيات تشير إلى إحباط 430 هجوما مهما ضمن نطاق عمل فرقة الضفة الغربية والقدس المحتلتين في العام الماضي، منها 283 هجوما بإطلاق النار، 70 عملية طعن، 10 هجمات دهس، 62 عبوة ناسفة، و5 عمليات خطف.



المعطيات التي نشر موقع "والا" تقريرًا عنها، أظهرت أيضًا أن العام 2020 كان منخفضا أيضا في عدد القتلى والمُصابين، فقد قتل 3 مستوطنين نتيجة الهجمات في الضفة الغربية المحتلة هذا العام، كما أن معظم الهجمات المهمّة التي نفذت هذا العام كانت على يد مهاجمين منفردين وخلايا محلية.



وختم التقرير أنه مقارنة بعام 2020، من المتوقع أن يتّسم عام 2021 بتوترات أمنية شديدة للغاية، وإلى جانب الصراع ضد "كورونا"، تنضمّ المعركة الانتخابية في السلطة الفلسطينية وفي قطاع غزة إلى عوامل التصعيد، وأيضًا رواتب الأسرى، إذ من المقرر أن تنتهي في نيسان ولم يجرِ بعد التوصّل إلى حلّ لها.