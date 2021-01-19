روحاني: الشحنة الاولى من لقاح كورونا تصل البلاد خلال اسابيع

وفي حديثه خلال اجتماع رؤساء اللجان المتخصصة التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وبعد تلقيه تقارير الاجهزة المعنية من قبيل البنك المركزي ووزارتي التجارة والصحة بشأن آخر الاجراءات المتخذة لتوفير العملة الصعبة والموارد المالية اللازمة لانتاج وشراء لقاح كورونا، قال حجة الاسلام حسن روحاني: ان توفير لقاح كورونا من اولويات البلاد.



واضاف: لولا الحظر والعراقيل والقيود التي فرضت علينا من قبل ادارة ترامب الارهابية في توفير موارد شراء اللقاح، لكنا قد تمكنا من بدء التطعيم في وقت مبكر جدا، وهذه كانت جريمة اخرى ارتكبها الاميركان بحق الشعب الايراني.



وصرح انه رغم كل هذه العراقيل والقيود، فان الاجراءات اللازمة قد اتخذت لشراء اللقاح، وستصل الشحنة الاولى من اللقاح الحاصل على تأييد وزارة الصحة الى البلاد خلال الاسابيع القادمة، وستبدأ فورا عمليات التطعيم في اطار الوثيقة الوطنية المدونة.