الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 21:35

فايننشال تايمز: على بايدن وقف حماقات سلفه في اليمن

فايننشال تايمز: على بايدن وقف حماقات سلفه في اليمن
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن تصنيف "انصار الله" كجماعة إرهابية كان جزءا من قرارات خطيرة اتخذتها الإدارة في أيامها الأخيرة.

وقالت “حتى في يومها الأخير بالرئاسة قصدت إدارة ترامب إطلاق العنان لصاعقة في الشرق الأوسط مما سيعرض حياة الملايين للخطر. وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن واشنطن ستصنف "جماعة الحوثيين" (أنصار الله) في اليمن كجماعة إرهابية أجنبية وقبل يوم من حفل تنصيب جوزيف بايدن. وحذرت الأمم المتحدة وبقية الخبراء من التحرك الذي يهدد بمخاطر بحرف البلاد نحو مجاعة لم نشهد مثلها منذ الكارثة في إثيوبيا في الثمانينات من القرن الماضي”.

وزعم بومبيو أن التصنيف سيقدم “أدوات” لمحاربة النشاط الإرهابي و”يعزز الجهود” لتحقيق السلام وتوحيد اليمن.

وتعلق الصحيفة أن قراره كان “عملا غير مسؤول سيعقد من جهود الأمم المتحدة التوصل إلى قرار يوقف الحرب في اليمن وسيزيد من معاناة الملايين في بلد دمرته حرب مضى عليها ستة أعوام تقريبا”.

وتقول إن توقيت التصنيف لم يكن مصادفة، وكان على ما يبدو جزءا من جهد لإفساد قدرة بايدن على تخفيف أزمات الشرق الأوسط وترتيب السياسة الأمريكية.

وأضافت أن بومبيو الذي يخطط لمستقبله السياسي كان يحاول إظهار ضعف بايدن في مواجهة إيران التي تدعم أنصار الله.

ولم يكن القرار هو القنبلة الوحيدة التي قذفتها إدارة ترامب في المرحلة المضطربة من عملية نقل السلطة. فبعد خسارته الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر قلب دونالد ترامب سنوات من السياسة الأمريكية من خلال اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وكان الاعتراف وبشكل صارخ صفقة تعاقدية وافقت فيها الرباط على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مقابل اعتراف واشنطن بسيادتها على الصحراء.

وأعلن بومبيو هذا الشهر عن تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب ورفع القيود المفروضة على لقاءات الدبلوماسيين الأمريكيين مع المسؤولين في تايوان، مما سيغضب بيجين. لكن قرار إدارة ترامب في اليمن سيترك آثاره المباشرة وتداعياته المدمرة.
رقم : 911168
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
19 كانون الثاني 2021
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
19 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
19 كانون الثاني 2021
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
19 كانون الثاني 2021
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
19 كانون الثاني 2021
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
19 كانون الثاني 2021
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
18 كانون الثاني 2021
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
عمر معربوني – باحث لبناني في الشؤون السياسية والعسكرية
18 كانون الثاني 2021
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
18 كانون الثاني 2021
تصدّع في بنية الجيش الصهيوني.. عندما لا تشعر بالانتماء تسرق نفسك!
تصدّع في بنية الجيش الصهيوني.. عندما لا تشعر بالانتماء تسرق نفسك!
18 كانون الثاني 2021
خبير قانوني عراقي لـ"إسلام تايمز": يمكن وضع أمريكا تحت الفصل السابع بسبب جريمة اغتيال القادة
خبير قانوني عراقي لـ"إسلام تايمز": يمكن وضع أمريكا تحت الفصل السابع بسبب جريمة اغتيال القادة
المراسلة معصومة فروزان
18 كانون الثاني 2021
إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية
إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية
18 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو