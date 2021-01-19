صحة كردستان: 100إصابة مقابل 4 وفیات جديدة بكورونا

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، إنه تم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على: أربيل 14، السليمانية 42، دهوك 42، حلبجة حالة واحدة، ومثلها في كرميان.



بالمقابل تم تسجيل 961 حالة شفاء جديدة من الفيروس، بواقع: 331 في أربيل، و177 في السليمانية، و377 في دهوك، و34 في كرميان، و42 في رابرين.



أما حالات الوفيات الجديدة جراء الجائحة، فقد تم تسجيل أربع حالات، واحدة في أربيل، و2 في دهوك، وواحدة في كرميان، حسب بيان وزارة الصحة في كردستان.



وبهذا يصبح مجموع المصابين الكلي بالفيروس منذ بدء انتشاره في منطقة كردستان 105271 حالة إصابة، تعافوا منهم 88709، في حين توفي جراء الجائحة 3445 شخصاً.