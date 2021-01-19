الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 22:17

طهران: سنرد بشكل ساحق على أدنى خطأ بحسابات الاعداء

طهران: سنرد بشكل ساحق على أدنى خطأ بحسابات الاعداء
وفي حديثه على هامش اجتماع للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، اشار العميد امير حاتمي الى اجراء مناورات الجيش والحرس الثوري، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية خاضت تجارب قيمة للغاية في ميدان الدفاع والامن بما فيها 8 سنوات من الدفاع المقدس لدفع شر الحرب التي فرضها صدام، وبعد ذلك واجهت على الدوام تهديدات من قبيل تهديدات الادارة الاميركية الارهابية خاصة ادارة ترامب.

واضاف: ان قدراتنا الدفاعية هي لأجل الحفاظ على سلام بلادنا وامنها ولذلك سنحافظ عليها بكل ما اوتينا من قوة وسنعمل على تطويرها.

وأشار الى المناورات التي اجرتها ايران مؤخرا، وقال: نفذ الاميركان بعض التحركات في المنطقة بما فيها ارسال غواصة نووية وتحريك الوحدات البحرية والدوريات التي قامت بها طائرات بي52 في المنطقة، وقد برزت بعض الشكوك لعلهم اخطأوا في حساباتهم بشأن القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية، بناء عليه كان من الضروري ان نعرض الجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة للدفاع عن عزة البلاد وأمنها، مشددا على ان القوات المسلحة اوصلت هذه الرسالة الى الاعداء بأن عليهم ان لا يرتكبوا ادنى خطأ في حساباتهم، لأن ادنى خطأ سترد عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل قاطع وساحق.
رقم : 911177
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
19 كانون الثاني 2021
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
19 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
19 كانون الثاني 2021
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
19 كانون الثاني 2021
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
19 كانون الثاني 2021
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
19 كانون الثاني 2021
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
18 كانون الثاني 2021
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
عمر معربوني – باحث لبناني في الشؤون السياسية والعسكرية
18 كانون الثاني 2021
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
18 كانون الثاني 2021
تصدّع في بنية الجيش الصهيوني.. عندما لا تشعر بالانتماء تسرق نفسك!
تصدّع في بنية الجيش الصهيوني.. عندما لا تشعر بالانتماء تسرق نفسك!
18 كانون الثاني 2021
خبير قانوني عراقي لـ"إسلام تايمز": يمكن وضع أمريكا تحت الفصل السابع بسبب جريمة اغتيال القادة
خبير قانوني عراقي لـ"إسلام تايمز": يمكن وضع أمريكا تحت الفصل السابع بسبب جريمة اغتيال القادة
المراسلة معصومة فروزان
18 كانون الثاني 2021
إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية
إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية
18 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو