طهران: سنرد بشكل ساحق على أدنى خطأ بحسابات الاعداء

وفي حديثه على هامش اجتماع للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، اشار العميد امير حاتمي الى اجراء مناورات الجيش والحرس الثوري، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية خاضت تجارب قيمة للغاية في ميدان الدفاع والامن بما فيها 8 سنوات من الدفاع المقدس لدفع شر الحرب التي فرضها صدام، وبعد ذلك واجهت على الدوام تهديدات من قبيل تهديدات الادارة الاميركية الارهابية خاصة ادارة ترامب.



واضاف: ان قدراتنا الدفاعية هي لأجل الحفاظ على سلام بلادنا وامنها ولذلك سنحافظ عليها بكل ما اوتينا من قوة وسنعمل على تطويرها.



وأشار الى المناورات التي اجرتها ايران مؤخرا، وقال: نفذ الاميركان بعض التحركات في المنطقة بما فيها ارسال غواصة نووية وتحريك الوحدات البحرية والدوريات التي قامت بها طائرات بي52 في المنطقة، وقد برزت بعض الشكوك لعلهم اخطأوا في حساباتهم بشأن القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية، بناء عليه كان من الضروري ان نعرض الجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة للدفاع عن عزة البلاد وأمنها، مشددا على ان القوات المسلحة اوصلت هذه الرسالة الى الاعداء بأن عليهم ان لا يرتكبوا ادنى خطأ في حساباتهم، لأن ادنى خطأ سترد عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل قاطع وساحق.