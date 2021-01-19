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الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 22:19
انفجار صهريج في الشركة السورية لنقل النفط الخام بحمص
وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار تسبب بحريق ضخم مؤكداً أن فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
911178
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