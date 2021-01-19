الفصائل الفلسطينية.. لحوار وطني شامل

وأكدت الفصائل في بيان لها عقب اجتماع لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء في غزة، على أن الوحدة الوطنية هي الطريق الحقيقي لمواجهة كل المؤامرات والمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



كما وطالبت بتهيئة المناخات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية من رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة وإعادة الرواتب لأسر الشهداء والأسرى ورواتب الموظفين.



وقالت: "إن أي عملية انتخابية يجب أن يسبقها ضمان الحريات الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة أي عقبات من شأنها التأثير على نجاحها".



وأضافت: إن استقلال القضاء هو الضامن لنجاح أي عملية انتخابية وإن الشفافية التامة والنزاهة ضرورة لتحقيق التعددية السياسية عبر صناديق الاقتراع.



وتابعت: "إن ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من هجمة صهيونية شرسة على الأرض والإنسان الفلسطيني واستمرار الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، ودعوات تفكيك قبة الصخرة وبناء الهيكل على انقاضه يشكل خطرا حقيقيا يستدعي كل الجهود العربية والإسلامية من أجل انقاذ مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".



وحذرت الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في سياسته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.



وأكدت "وقوفنا خلف قضية أسرانا البواسل الذين يتعرضون لانتشار فيروس كورونا داخل سجون الاحتلال، وأن قضيتهم تقف على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية"، وحملت الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة أسرانا الأبطال.



وكان قد كشف مصدر مطلع في حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الثلاثاء، عن لقاء قريب تعقده قيادة الحركة مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بالعاصمة القطرية الدوحة، قبيل لقاء الفصائل بالقاهرة، لبحث الانتخابات.



وبحسب المصدر في حركة حماس، فإن لقاء قيادة الحركتين سيكون قبل لقاء الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة.



وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أصدر قبل عدة أيام، مرسوماً رئاسياً للدعوة للانتخابات العامة الفلسطينية، على أن تكون الانتخابات التشريعية يوم 22 أيار/ مايو، والرئاسية يوم 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني يوم 31 آب/ أغسطس لعام 2021.



وأكد رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية، أن لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة سيكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، للتباحث في إجراء الانتخابات العامة.