ترشيح الناشطة السعودية لجين الهذلول لجائزة 'مارتن إينالز'

وسيعلن في 11 فبراير/ شباط، في جنيف، خلال حفل افتراضي ينقل على الإنترنت، اسم الفائز بالجائزة التي تحمل اسم الأمين العام الأول لمنظمة العفو الدولية الذي توفي في 1991، بحسب بيان المؤسسة.



وبين المرشحين لجين الهذلول، الناشطة المدافعة عن حقوق السعوديات، التي حكم عليها في ديسمبر/ كانون الأول بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر. واعتقلت الهذلول عام 2018 مع ناشطات أخريات قبيل السماح للسعوديات بقيادة السيارة، وهو مطلب كانت تناضل في سبيله الموقوفات.



كما رُشحت المصورة الصحافية سلطان أشيلوفا (71 سنة)، وهي ناشطة من تركمانستان، إحدى الدول الأكثر عزلة في العالم وتنعدم فيها حرية التعبير ويزاول الصحافيون المستقلون عملهم تحت التهديد. وتوثق أشيلوفا انتهاكات حقوق الإنسان والمشاكل الاجتماعية التي يواجهها الشعب التركماني في حياته اليومية.



والمرشح الثالث هو المحامي الصيني يو وينشينغ، الذي تولى مهمة الدفاع عن أحد محاميه المسجونين قبل أن يعتقل بدوره. وذكرت المؤسسة أنه "بات يو وينشينغ معتقلا منذ ثلاث سنوات وقد سحقت يده اليمنى في السجن وتتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم".



وتمنح لجنة تضم ممثلين عن 10 من أهم منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان سنوياً هذه الجائزة، التي يخصص معها مبلغ يراوح بين 30 و50 ألف فرنك سويسري (بين 26 و46 ألف يورو).