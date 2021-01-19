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الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 22:29

نجل العودة: انتهت مقاطعة قطر ووالدي الذي دعا للمصالحة مازال بالسجن

نجل العودة: انتهت مقاطعة قطر ووالدي الذي دعا للمصالحة مازال بالسجن
وفي مقال مشترك مع عبد الرحمن عمور المعلق والأكاديمي والعضو السابق في فريق بيرني ساندرز للرئاسة، والذي نشر بصحيفة "الغارديان" البريطانية تحت عنوان "انتهى الحصار السعودي على قطر ولكن والدي لا يزال في السجن لأنه عارضه".

وقال الكاتبان "سواء كانت المصالحة بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى دافعا على تناغم حقيقي أو تعبر عن حسن نية فنحن بانتظار رؤية هذا. وعلى الأقل، يمكن للحكومة السعودية إتمام جهدها الدبلوماسي الإيجابي بإصلاحات حقيقية تعكس جهدا للتصالح مع شعبها. ويشمل هذا بالتحديد إلغاء السياسات التي تبناها محمد بن سلمان وأدت لسجن العديد من سجناء الرأي بمن فيهم الناشطات النسويات وعلماء القانون والفقه والأكاديميون والصحفيون. ومع اقتراب المقاطعة على قطر من نهايتها فمن المناسب أن تنتهي فترة سجن رجل دعا لتصالح الطرفين".
مصدر : وكالات
رقم : 911183
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