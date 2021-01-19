إنجلترا.. شخص من كل 8 أصيب بكورونا

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء بأن شخصا من أصل عشرة في ويلز، وشخصا من 13 في إيرلندا الشمالية وشخصا من 11 في اسكتلندا أصيبوا بالفيروس في الفترة نفسها.



واستند المكتب في إحصاءاته إلى فحوص الأجسام المضادة التي أجريت بشكل عشوائي لدى السكان وأتاحت بالتالي أيضا تحديد الأشخاص المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض المرض.



وتشهد بريطانيا حاليا موجة ثالثة من الفيروس أكثر فتكا، حيث سجلت حوالي 90 ألف وفاة بالفيروس، في أسوأ حصيلة في أوروبا.



وينسب الانتشار القوي للفيروس إلى طفرة جديدة تعتبر شديدة العدوى ظهرت في بريطانيا.