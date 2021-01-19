راهب نيجيري: الإعلام يتجاهل قضية الشيخ زكزاكي خوفا من الحكومة

وقال الراهب "رولاند ساندا" الذي يسكن مدينة كادونا في حوار مع وكالة انباء فارس ردا على سؤال دواعي دعمه الشيخ زكزاكي والحركة الاسلامية في نيجيريا رغم انه مسيحي: أنا أؤيد الشيخ زكزاكي لأنني رأيت أنه كان قائدا دينيا جيدا وسفيرا للسلام وناشطا في مجال حقوق الإنسان.



واضاف انه كان يقارع أي ظلم يرتكبه أي شخص ضد الإنسانية ولم يكن عاطفيًا فيما يفعله. وإنه كان يشجع أعضاء حركته على الارتباط بحرية مع المسيحيين ولم يحرضهم أبدًا ضد المسيحيين ، ولكنه أنقذ حياتهم مرارًا وتكرارًا من خلال حماية المسيحيين في الأزمات الدينية أو السياسية.



وتابع انه من الأمثلة على أفعاله انتفاضة عام 1987 ، وأزمة زانغون كاتيف في عام 1992 ، وأزمة الشريعة في عام 2000 في كادونا ، وأزمة مهرجان الجمال في عام 2002 ، والاضطرابات النيجيرية بعد عام 2011 ، وما إلى ذلك. يكون. لقد فعل ذلك عدة مرات ويعلم أعضاء حركته أن يفعلوا الشيء نفسه. نحن المسيحيين لا نستطيع أن نعوض أفعال الشيخ هذه.



واوضح اننا تربطنا علاقة جيدة جدا مع الشيخ زكزاكي وأعضاء حركته منذ فترة طويلة ، ونحن نفهمهم جيدا ، ولم يرتكبوا أي خطأ معنا ولو كانوا فعلوا ذلك ما كنا نتواصل معهم نحن المسيحيين كما نفعل الآن.



وأشار الراهب ساندا الى مظلومية الشيخ زكزاكي، وقال ان العديد من أعضاء حركته قتلوا، وسُجن كثيرون ، وقتل أطفاله ، وزوجته محتجزة لسنوات دون رعاية طبية كافية. كل هذه الإجراءات والقضايا الأخرى اتخذت ضده دون سبب.



واضاف انه في جميع هذه الحالات ، لم يتم سجن أي من أعضاء حركته من قبل أي محكمة قانونية ، لكن يتم إطلاق سراحهم دائمًا وبراءتهم.



واوضح ان الحكومة (النيجيرية) لم تفرج عن الشيخ وإنها ظلمًا كبيرًا بحق الشيخ زكزاكي، معتبرا "هذا الظلم ليس فقط ضده ولكن أيضًا ضد عائلته وأعضاء حركته وضدنا نحن المسيحيين الذين تربطنا معه علاقات حميمة لأنه أنقذ حياة إخواننا وأخواتنا في أوقات الأزمات. إنه أيضًا ظلم ضد البشرية جمعاء"، مؤكدا ان اعضاء الحركة الإسلامية النيجيرية اناس طيبون ومسالمون للغاية.



وردا على سؤال حول دواعي صمت مؤسسات حقوق الانسان ازاء الظلم الذي يتعرض له زكزاكي في السجن وتدهور وضعه الصحي قال ان الكثير من المنظمات والجماعات الحقوقية مارست ضغوطها في هذا الصدد وتبذل جهودا لا هوادة فيها ، لكن الحكومة لا تستمع أبدا، وفي الواقع ، يبدو أن الحكومة تريد من الجميع التزام الصمت حيال هذه القضية.



وحول ما اذا كانت وسائل الإعلام في نيجيريا قادرة على الكتابة بحرية عن الشيخ زكزاكي؟ قال: كلا وإذا فعلوا ذلك ، فسوف يتم تهديدهم من قبل الحكومة ومن هنا تفضل وسائل الاعلام تجاهل أي قضايا تتعلق بهذا الموضوع خوفا من الحكومة.