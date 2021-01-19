الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 23:00

عبد السلام: تصنيفنا بالإرهاب لن يبدل موقفنا

عبد السلام: تصنيفنا بالإرهاب لن يبدل موقفنا
واضاف: صمدنا في وجه العدوان والقتل والحصار ولم نبدل موقفنا، والتصنيف الأمريكي لن يدفعنا لتبديل هذا الموقف، مؤكدا ان الموقف الأمريكي لا يمثل في مضمونه أي جديد إلا خروج هذا الموقف إلى العلن.

وتابع ان الأمريكي استخدم كل خياراته ضد شعبنا منذ عقود عبر تدخل السفارات في الحكم والتدخل في كل الحروب والفتن العسكرية والقرارات المعرقلة لتقدم شعبنا، قائلا: العدوان على اليمن أمريكي والحصار مفروض من أمريكا والسعودية هي أداة التنفيذ والتصنيف الأمريكي لأنصارالله يأتي بعد أن استنفدت هذه الإدارة كل خياراتها ضد شعبنا.

واشار الى ان الأمريكيين عرقلوا سابقا اتفاق السلم والشراكة بعد أن أشرفوا على الاغتيالات والعمليات الأمنية البشعة من تفجيرات وغيرها ، قائلا: الأمريكي بعد أن استنزف المرتزقة المحليين أعلن العدوان من واشنطن وتدخلت السعودية والإمارات كأدوات لأمريكا وإسرائيل.

واضاف: بعد فشل العدوان والحصار عمدت الإدارة الأمريكية إلى رفع الدعم للعدوان وزيادة الضغط السياسي علينا لتحقيق أي مكاسب لصالحها، لافتاالى ان أمريكا اليوم رفعت الغطاء عن رأسها، ووصول أمريكا إلى مرحلة التصنيف يكشف فشل المرتزقة وأدوات أمريكا في تنفيذ مهمتهم.

وتابع: منذ بداية العدوان كان السفير الأمريكي هو من يحدد تفاصيل التفاوض، والتدخل السياسي الأمريكي قائم منذ بداية العدوان، معتبرا ان العدوان الشامل سياسيا وعسكريا واقتصاديا لم يصل إلى نتيجة، والتصنيف الأمريكي لأنصارالله هو آخر ما لديها ..شعبنا لا يعيش على تقديمات المنظمات، بل يعيش بحالة من التكافل والسعي لاستثمار الموارد الطبيعية

وقال: العديد من الدول صنفتها أمريكا إرهابية، وإيران اليوم برغم المعاناة تستفيد من الوضع لرفع قدراتها الداخلية.. لا تداعيات سياسية ولا اقتصادية ولا إنسانية للتنصيف الأمريكي لأننا قطعنا كل هذه المراحل والمجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أن التصنيف الأمريكي لا يعنيهم وأكدوا أن أمريكا تتصرف بتهور في مختلف القضايا

واكد: نقدر موقف الدول التي رفضت التصنيف الأمريكي، وندرك أن هذا التصنيف يأتي لأننا نقف ضد المطامع الأمريكية والإسرائيلية والتصنيف الأمريكي المعادي لنا شهادة نعتز بها لأنها تؤكد أننا نقف في وجه مصالحها، معتبرا معايير التصنيف الأمريكي باتت سخيفة حتى في المحافل الدولية

وحذر :إذا قامت أمريكا بأي خطوة عدائية فإن حق الرد من طرفنا مكفول ومحفوظ قائلا: لسنا متفاجئين ولكن نطمئن أبناء شعبنا بأن هذا التصنيف لن يؤثر في موقفنا ولن نقدم التنازلات ..صمدنا في وجه العدوان والقتل والحصار ولم نبدل موقفنا، والتصنيف الأمريكي لن يدفعنا لتبديل هذا الموقف .
رقم : 911188
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
19 كانون الثاني 2021
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
19 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
19 كانون الثاني 2021
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
19 كانون الثاني 2021
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
19 كانون الثاني 2021
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
19 كانون الثاني 2021
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
18 كانون الثاني 2021
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
عمر معربوني – باحث لبناني في الشؤون السياسية والعسكرية
18 كانون الثاني 2021
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
18 كانون الثاني 2021
تصدّع في بنية الجيش الصهيوني.. عندما لا تشعر بالانتماء تسرق نفسك!
تصدّع في بنية الجيش الصهيوني.. عندما لا تشعر بالانتماء تسرق نفسك!
18 كانون الثاني 2021
خبير قانوني عراقي لـ"إسلام تايمز": يمكن وضع أمريكا تحت الفصل السابع بسبب جريمة اغتيال القادة
خبير قانوني عراقي لـ"إسلام تايمز": يمكن وضع أمريكا تحت الفصل السابع بسبب جريمة اغتيال القادة
المراسلة معصومة فروزان
18 كانون الثاني 2021
إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية
إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية
18 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو