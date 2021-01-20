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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 01:40

إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته

إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته
ونقلت موقع وزارة الخارجية الإيرانية عن خطيب زاده قوله إن "الجمهورية الإسلامية فرضت عقوبات على ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين، لدورهم في الأنشطة الإرهابية والمناهضة لحقوق الإنسان ضد إيران ومواطنيها".

وأضاف "إن العقوبات فُرضت على ترامب ووزير الخارجية في حكومته مايك بومبيو، ووزير الدفاع السابق مارك سبير، وكريستوفر ميلر وزير الدفاع بالوكالة، وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية، وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية، وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، وبرايان هووك الرئيس السابق لمجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأمريكية، و إليوت أبرامز الرئيس الحالي لهذه المجموعة،  وأندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على قائمة العقوبات الإيرانية اعتباراً من اليوم الثلاثاء".

وأوضح خطيب زاده إن "وزارة الخارجية الإيرانية تنفيذاً لقانون الإجراء المضاد لأمريكا بسبب انتهاك حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية التي تمارسها الولايات المتحدة في المنطقة الذي أقره البرلمان الإيراني"، مشيراً إلى أن "هؤلاء الأشخاص (المسؤولين الأمريكيين) لأسباب مختلفة جرى وضعهم على قائمة العقوبات مثل إصدار أوامر باغتيال قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني ورفاقه وتنظيم دعم الأعمال الإرهابية ضد إيران وإنشاء وتمويل الجماعات المسلحة وتدريبها والدعم الكامل للنظام الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني، وغيرها من الاعمال الإرهابية منها اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وفرض عقوبات قاسية وغير قانونية وأحادية الجانب ضد إيران".

كما أشار المتحدث باسم الخارجية إلى العديد من الأسباب التي دفعت طهران لوضع ترامب ومسؤولين في حكومته في قائمة العقوبات منها "فرض ظروف معيشية خاصة ضد الإيرانيين بما في ذلك حرمانهم من الغذاء والدواء والخدمات والمعدات الطبية، ودعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، واستهداف المصالح الإيرانية".

وتابع سعيد خطيب زاده قوله إن "إيران ووفقاً لمبادئ القانون الدولي، فإن فرض عقوبات أحادية الجانب (من قبل أمريكا) يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا للقانون الدولي، وبناءً على ذلك تحتفظ الجمهورية الإسلامية بالحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأخطاء الأمريكية في جميع المجالات".

وفي ختام تصريحاته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية عن نشر بيان تفصيلي لوزارة الخارجية بشأن جرائم الأشخاص الأمريكيين المذكورين في قائمة العقوبات الأمريكية في أسرع وقت ممكن.
 
رقم : 911203
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