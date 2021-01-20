ظريف: نرحب بدعوة قطر لحوار إيراني خليجي

وقال ظريف في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، مساء الثلاثاء، "ترحب إيران بدعوة أخي محمد بن عبد الرحمن (وزير الخارجية القطري) لإجراء محادثات شاملة في منطقتنا".



وأضاف ظريف "كما أكدنا دائمًا، يكمن حل تحدياتنا في العمل معًا لبناء مناطق مشتركة قوية سلمية ومستقرة وناجحة وخالية من الهيمنة العالمية أو الإقليمية".



وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، الثلاثاء، إن "قطر حثت دول الخليج على الدخول في حوار مع إيران، وإن هذا هو الوقت المناسب لقطر للتوسط في مفاوضات".



وأعلن وزير الخارجية القطري، استعداد بلاده للتوسط في اجتماع بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وإيران، مشيراً إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي لديها أيضا نفس الرغبة".



