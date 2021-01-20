سلسلة غارات لطيران العدوان السعودي على عدة محافظات يمنية

ففي الجوف شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية خب والشعف.



وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي 3 غارات على مديرية الظاهر.



وفي مأرب شن طيران العدوان غارة على مديرية مدغل.



أما في حجة فشن طيران العدوان غارة على إحدى المزارع بمديرية حيران.