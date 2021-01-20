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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 08:51

وزير النفط السوري يكشف تداعيات حريق شركة نفط حمص

وزير النفط السوري يكشف تداعيات حريق شركة نفط حمص
وأشارت وكالة سانا للانباء إلى أن الانفجار تسبب بحريق ضخم واكدت أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحريق.

كما كشف وزير النفط السوري بسام طعمة انه لا توجد خسائر بشرية في الحريق الذي اندلع في الشركة السورية لنقل النفط الخام وتم احتواء الحريق.
رقم : 911247
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