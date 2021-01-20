قتلى ومصابين بانفجار غرب طرابلس الليبية

وأكد منصدر بإن الحريق امتد إلى مخازن الذخيرة الأمر الذي أدى إلى انفجار كبير بالمخزن توفى إثره آمر الأكاديمية البحرية العميدـ أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح.



وسارعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، ولم يتم حصر الضحايا بشكل كامل حتى الآن.



وفي سياق آخر، قال محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق إن دعم الدقيق ليس ترفا، محذرا مما أسماه بـ"ثورة الجياع".



وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عبر بعيو عن عدم رضاه عن ارتفاع سعر رغيف الخبز في طرابلس، وما تلاه من تداعيات انتهت بإغلاق المخابز في العاصمة الليبية، حسب بوابة إفريقيا الإخبارية.



وقال بعيو إن تفعيل صندوق موازنة الأسعار مع تغيير إدارته خيارٌ لابد منه كي لا تقع ثورة الجياع، فدعم الدقيق ليس ترفاً بل ضرورة، والخبز ليس سلعة سياسية، بل هو حاجةٌ أساسية أيها الساسة.