الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 10:00

ظروف مأساوية تحيط بالأسرى الفلسطينيين في الجلمة

ظروف مأساوية تحيط بالأسرى الفلسطينيين في الجلمة
وبينت الهيئة ،في بيان لها، أن الأسرى في الجلمة ،خاصة القاصرين منهم، يعانون من نقص بالفرشات والأغطية والملابس الشتوية والملابس الداخلية، ويشتكون من قذارة المكان والرائحة الكريهة، والبرد القارس، ومن سوء الطعام المقدم لهم كما ونوعا، ومن تغييبهم عن العالم الخارجي بشكل كامل.

وأشارت إلى أن الأسرى القاصرين الموقوفين هناك اشتكوا من المعاملة المهينة والسيئة، ومن عزلهم في زنازين إنفرادية ضيقة ذات لون غامق وجدران خشنة للغاية، وفيها ضوء مشتعل على مدار الساعة ودون نوافذ.

وطالب رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، المؤسسات القانونية والإنسانية الدولية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وفعلية في تشكيل لجان حقوقية مختصة، مهمتها زيارة معتقلات الكيان الإسرائيلي ومراكز توقيفه، ومتابعة ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الطفولة وحقوق الأسرى.
رقم : 911261
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد
روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد
ظريف: نرحب بدعوة قطر لحوار إيراني خليجي
ظريف: نرحب بدعوة قطر لحوار إيراني خليجي
20 كانون الثاني 2021
إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته
إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب ومسؤولين بحكومته
20 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
المتحدث باسم النجباء: سنكسر الهيمنة الصهيونية على الاعلام
19 كانون الثاني 2021
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
قائد الحرس الثوري: يدنا على الزناد
19 كانون الثاني 2021
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
ظريف: سياستنا في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة
19 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني
19 كانون الثاني 2021
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
محاور زيارة وزير الخارجية السعودي لروسيا.. من اللقاحات إلى الطاقة النووية
19 كانون الثاني 2021
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
كيف أظهرت العقوبات على رئيس الحشد الشعبي الخلاف في إدارة ترامب؟
19 كانون الثاني 2021
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
19 كانون الثاني 2021
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
إيران تحولت من الدفاع الإستراتيجي الى الهجوم الإستراتيجي
18 كانون الثاني 2021
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
زوال كيان الاحتلال بين الحقيقة والخيال
عمر معربوني – باحث لبناني في الشؤون السياسية والعسكرية
18 كانون الثاني 2021
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
حناجر شعب البحرين تصدح بالحق.. فهل سترضخ الحكومة؟
18 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو