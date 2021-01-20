‘‘قسد‘‘ تعتقل مجموعة من المعلمين في الحسكة

اعتقل تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، مجموعة من المعلمين الكرد الذي يقومون بتدريس مناهج الدولة السورية لأبناء مدينتهم شمالي محافظة الحسكة.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر محلية في الحسكة بأن مسلحي ميليشيا “الأسايش”، وهي الذراع الأمني لتنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، اعتقلوا يوم امس الثلاثاء 19 كانون الثاني، مجموعة من المعلّمين في مدينة الدرباسيّة شمالي محافظة الحسكة، بسبب استمرارهم في تقديم دورات تعليمية سرية في المناهج العربية السورية، للطلبة الأكراد.



وتابعت المصادر أنّ مسلحي التنظيم داهموا عدة منازل في مدينة الدرباسية واعتقلوا قرابة عشرة معلّمين واقتادوهم إلى جهةٍ مجهولة بسبب قيامهم بتقديم دورات تقوية للطلبة “الأكراد” في مناهج وزارة التربية السوريّة للمرحلتين الإعداديّة والثانويّة، وذلك رغم إغلاق التنظيم جميع المدارس السورية في مدن محافظة الحسكة، باستثناء تلك التي تقع ضمن مناطق سيطرة الدولة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي.



وأضافت المصادر أنّ المداهمات شكّلت هاجساً من الخوف لدى أبناء المدينة ممن يحاولون الحفاظ على المستقبل التعليمي لأطفالهم في ظلّ الضغوطات الأمنيّة المتصاعدة التي يفرضها التنظيم الموالي للجيش الأمريكي.