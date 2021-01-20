رفع سعر البنزين في سوريا اعتبارا من اليوم

فقد اقرت وزارة التجارة الداخلية امرا يقضي بتحديد سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك بـ475 ليرة سورية.



وحددت وزارة التجارة في القرار سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ675 ليرة سورية كما حددت الوزارة سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” بـ 1300 ليرة سورية.



وطالبت الوزارة في القرار الذي يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل أصحاب المحطات بالإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة.



وبهذا يرتفع سعر البنزين 25 ليرة سورية لليتر الواحد بإجمالي زيادة 500 ليرة سورية للتنكة الواحدة.



وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت في شهر تشرين الأول الماضي سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم الى 450 ليرة سورية للمدعوم، بينما حدد سعر ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم بـ650 ليرة سورية.



هذا وتعاني سوريا من أزمة محروقات خانقة سببها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها بموجب قانون قيصر الظالم الذي تسبب بافقار الشعب السوري وتجويعه.