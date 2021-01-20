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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 11:19

روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد

روحاني: إدارة ترامب ترحل اليوم ولم تحقق سوى الظلم والفساد
واضاف الرئيس روحاني ،في كلمة امام اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء : لقد سقط ظالم مستبد عام 1399 هجري قمري (1979) (في اشارة الى الشاه المقبور العميل لأمريكا)، واليوم يسقط ظالم مستبد آخر عام 1399 هجري شمسي (2021) ( في اشارة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب) الذي لم يقدم خلال حكمه غير الظلم والفساد وخلق المشاكل للشعوب والعالم.

وتابع الرئيس الإيراني قائلا أن سجل ترامب الأسود سيغلق إلى الأبد اليوم، هذا الرجل الذي ينتهي حكمه السيئ الصيت اليوم، ترك إرثا وراءه خلال السنوات الأربع الماضية وهو تقسيم المجتمع الأمريكي الى قطبين، مشيرا الى ان واشنطن تحولت الى ثكنة عسكرية في يوم تنصيب الرئيس الامريكي الجديد لاقرار الأمن فيها، وهذه واحدة من ثمار أفعال ترامب الخرقاء والسلطوية في تقسيم المجتمع الأمريكي.
رقم : 911274
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