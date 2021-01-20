اليمن.. وقفات احتجاجية بعمران تندد بالقرار الأميركي ضد انصارالله

وخلال الوقفة بمدينة عمران أوضح محافظ المحافظة "فيصل جعمان" أنه في الوقت الذي تتواجد فيه “اسرائيل” بشكل معلن مع حلفائها في الجزر اليمنية في إطار المشروع الصهيوأمريكي على البلد، تصرح خارجية أمريكا بتوجهها لتصنيف أبناء الشعب اليمني المجاهد والمقاوم والرافض لهذا المشروع بما يسمى “إرهابيين”.



وأكد أن التصنيف محاولة تهديد بائسة وفاشلة ومستحيلة لإخضاع شعبنا اليمني المجاهد للتنازل عن عزته وحريته وقضايا أمته مقابل التراجع الأمريكي عن هذا التصنيف.. مشيرا إلى أن الشعب اليمني لديه من القيم والثوابت والمبادئ ما يؤهله للمواجهة والاستعداد للمزيد من التضحية لنيل كرامته وعزته وحريته واستقلاله.



وأوضحت السلطة المحلية بالمحافظة في بيان صادر عنها أن ما سمي بقرار الإدارة الأمريكية بحق أنصار الله عمل أحمق و غير قانوني ينم عن غباء سياسي و تخبط في الرؤية الاستراتيجية لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وأصبح لا يفرق بين المكونات الحرة التي تدافع عن شعوبها و سيادة بلدانها و سلامة أراضيها و بين الجماعات الإرهابية التي صنعتها أمريكا و الكيان الصهيوني لإقلاق الأمن و السلم الإقليمي و العالمي كداعش و النصرة و بوكو حرام و بلاك ووتر و غيرها من المنظمات و الجماعات الإرهابية التي أسستها أمريكا لإقلاق شعوب العالم.



إلى ذلك نظمت بعدد من مديريات محافظة عمران وقفات احتجاجية غاضبة تنديداً بقرار الخارجية الأمريكية تصنيف أنصار الله ضمن ما يسمى قائمة الإرهاب، استمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق المدنيين الأبرياء واحتجاز سفن المشتقات النفطية.



وأكد المشاركون في الوقفات رفضهم للقرار الأمريكي.. مشددين على أهمية الاصطفاف والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي.. معتبرين أن أمريكا هي رأس الشر والإرهاب العالمي كونها تمارسه على الشعب اليمني وشعوب المنطقة.



واستنكرت بيانات صادرة عن الوقفات الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته بحق المدنيين الأبرياء واستمرار احتجاز العدوان السفن النفطية.



وأكدت البيانات استمرار أبناء الشعب اليمني في رفد الجبهات والصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والوقوف خلف القيادتين الثورية والسياسية في المضي في طريق الحرية والعزة والكرامة.



ودعت البيانات كافة أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصفوف لمواجهة المؤامرات، ودعم محور المقاومة لمواجهة قوى الاستكبار. داعية الجميع إلى الاحتشاد رفضاً للقرار.