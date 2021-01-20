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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 11:57

ليبيا ترحب باستثمارات تونس في مجال النفط

ليبيا ترحب باستثمارات تونس في مجال النفط
ورحب صنع الله بالسفير التونسي لدى ليبيا الأسعد عجيلي، مشيداً بالدور الكبير التي قامت به الدولة التونسية في السنوات الماضية من خلال مساعيها الحثيثة واحتضانها للعديد من الاجتماعات التي كان جلّها يهدف ويدفع باتجاه عودة الاستقرار لليبيا .

وأشار صنع الله، إلى أن من بين فرص الاستثمار المشاركة في تنفيذ مشاريع بناء الخزانات النفطية، ومد خطوط نقل النفط الخام التي تصل إلى آلاف الكيلومترات.

وتم خلال اللقاء تباحث تطوير سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التونسية في مجال النفط والطاقة والانشاءات الهندسية.

من جانبه، أكد عجيلي بأن الشركات التونسية ترغب في الدخول الى السوق الليبي لتنفيذ العديد من المشاريع الهامة لقطاع النفط، كونه الرافد الرئيسي للاقتصاد في الدولة الليبية، واحد اهم القطاعات بها، معبرا عن فخره بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على التنسيق لإقامة ورشة عمل موسّعة باستضافة المؤسسة الوطنية للنفط، تجمعها وشركاتها، بالشركات ورجال الاعمال من تونس، لمعرفة متطلبات قطاع النفط الليبي وما يحتاجه من اعمال ومشاريع هامة لزيادة معدلات الانتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني .
مصدر : وكالات
رقم : 911279
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