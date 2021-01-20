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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 12:54

مصادر لبنانية: جولة دياب لم تتم بناء على طلب عون

مصادر لبنانية: جولة دياب لم تتم بناء على طلب عون
وأوضحت المصادر ان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كان قد أطلع العماد ميشال عون مسبقاً على جولته.

وابلغ اليه انه لا يمكنه ان يبقى متفرجاً على ما يجري، وانه ينوي القيام بجولة على بيت الوسط وعين التينة ليؤكد الحاجة الى تشكيل حكومة جديدة وتخطي الظروف التي ادت الى التعقيدات التي حالت دون اتمام العملية الدستورية.

وانه يتخوف من النتائج الكارثية التي ستؤدي اليها على كل المستويات، لا سيما منها تلك التي تؤشّر الى ما لا يحمد عقباه، وانه يرغب في ان تكون خاتمة جولته في بعبدا، فتمنى عون له التوفيق مؤكدا انه في انتظاره.

وعليه، فقد نفت هذه المصادر اي رواية تتحدث عن احتمال ان تكون جولة دياب تمت بناء على طلب من رئيس الجمهورية الذي ناقش وإيّاه نتائج الجولة ومدى استعداد جميع الجهات للاسراع في عملية التأليف، متمنيا ان تكون هذه الانطباعات في محلها، وتمنى له التوفيق في مسعاه وانه في انتظار النتائج التي يمكن ان ينتهي اليها.
مصدر : وكالات
رقم : 911286
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