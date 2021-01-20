لبنان.. قطع بعض الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج

و حسب الاخبار الواردة من منطقة حاصبيا ،اليوم الاربعاء، فان الطقس سيبقى عاصفا في منطقة حاصبيا ويستمر معه تساقط الأمطار بغزارة وتساقط الثلوج ابتداءا من ارتفاع 1400 متر وما فوق، ما تسبب بقطع طريق شبعا كفرشوبا، ما اضطر بقوات اليونيفيل والجيش اللبناني الى استخدام الاليات الثقيلة للتنقل بين مواقعها في تلال سدانة ومحيط شبعا.



كما قطعت الثلوج طريق شبعا عين عطا الا للسيارات المجهزة بسلالسل معدنية، وتسيطر على المنطقة موجة من البرد القارس انخفضت معها الحرارة إلى درجتين ليلا، ويلف المرتفعات ضباب كثيف حجب الرؤية كما تسببت غزارة الأمطار بسيول جرفت الحصى والأتربة إلى وسط الطرقات، وحصلت بعض الانهيارات على جانبي الطرقات في العرقوب والحاصباني إلا أنها ظلت سالكة .



وأفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق فاريافي منطقة جبل لبنان حتى ساحة وردة كفرذبيان سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.



وفي منطقة النبطية العواصف الرعدية ادت الى تطاير الخيم البلاستيكية واللوحات الاعلانية على عدد من طرقات النبطية، كما ادت الى انقطاع الانترنت على بعض مناطق النبطية. هذا وفيما تتساقط الامطار الامطار بغزارة مما ادى الى ارتفاع منسوب المياه في نهري الزهراني والليطاني، وقد انعدمت الرؤية على الطرقات الجبلية في اقليم التفاح، مما دفع السائقين لقيادة السيارات بحذر تخوفا من الانزلاقات وحوادث السير.



وشكلت الامطار المتساقطة بحيرات على الطرقات، كما ادت الى جرف الحصى والاتربة على تلك الطرقات. ودخلت المياه الى عدد من المستودعات في بلدة كفر جوز، مما دفع الدفاع المدني اللبناني الى سحب المياه وتفريغ المستودعات.