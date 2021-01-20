أكار: علاقة أنقرة ببغداد وأربيل ستشهد تطورات مهمة

وقال أكار ،في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، في مقر القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية: ان بلاده مصممة على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي ستقيمه مع بغداد ومنطقة شمال العراق.



وأضاف الوزير التركي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب.



وأشار أكار إلى أن تركيا تتابع عن كثب "إخراج الإرهابيين من محيط سنجار" في العراق، وأن أنقرة "مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص".



ويجري ،منذ مساء الاثنين الفائت، أكار زيارة رسمية إلى العراق، عقد خلالها مباحثات في العاصمة بغداد، مع كبار المسؤولين العراقيين، كما التقى رئيس وزراء حكومة كردستان مسرور بارزاني، والرئيس السابق للحكومة مسعود بارزاني.