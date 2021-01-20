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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 15:27

سائرون يطالب بإعلان موعد حل مجلس النواب لمنع قرار خطير

سائرون يطالب بإعلان موعد حل مجلس النواب لمنع قرار خطير
واكد تحالف سائرون ان دعوته بإعلان موعد حل مجلس النواب لضمان عدم تأجيل الانتخابات مجددا، فيما دعا إلى تهيئة كل الظروف لانجاح الانتخابات وفي مقدمتها اعادة المحكمة الاتحادية بالتوافق مع الكتل السياسية.

وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي في تصريح لـموقع"دجلة"، "تفاجئنا بقرار تاجيل الانتخابات بعد تاكيد المفوضية بامكانية اجراءها في موعدها المقرر دون وجود مشاكل فنية ونامل بلا تكون مدعاة لتاجيل اخر قد يؤدي الى انتخابات في موعدها المقرر او وجود ضغوط سياسية باتجاه المفوضية".

وأضاف أن "الحكومة مطالبة باعلان موعد حل مجلس النواب بشكل رسمي من اجل الشروع بعملية الانتخابات المبكرة وتحديد موعدها الرسمي بعد التوافق مع رئيس الجمهورية".

ودعا المسعودي الحكومة إلى "الاسراع في وضع خارطة طريق متكاملة من اجل حل الازمات والعقبات امام اجراء الانتخابات المبكرة بضمنها اعادة المحكمة الاتحادية بالتوافق مع الكتل السياسية في البرلمان".

وكان مجلس الوزراء قد صوت يوم أمس الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة إلى العاشر من تشرين الاول 2021.
مصدر : وكالات
رقم : 911312
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