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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 15:31

منظمة الفضاء الايرانية : 4 أقمار صناعية جاهزة للاطلاق

منظمة الفضاء الايرانية : 4 أقمار صناعية جاهزة للاطلاق
وأوضح " مرتضى براري" في تصريح اليوم الاربعاء، أن المنظمة تسلمت القمر " بارس1 " فيما قمري " ظفر" و"طلوع" في قيد الانجاز، إضافة الى أن المنظمة ستتسلم القمر الاصطناعي "ناهيد 2" بعد شهر واحد.

وأشار أن حتى نهاية ولاية الحكومة الايرانية يونيو/حزيران المقبل، سيتم اطلاق بعض الاقمار الاطناعية، حيث التنسيق جار مع مشغل المركبة الحاملة للاقمار وعند الموافقة سيتم وضع الاقمار بارس 1 وظفر 2 وناهيد 2 وطلوع في المدار الجوي.

وبيّن أن القمر "بارس 1" الاستشعاري يعد الاطور تقنيا يتم تصنيعه في معهد الفضاء الايراني، بالتعاون مع 18 شركة خاصة و4 جامعات وكليات، واستغرقت فترة تسليمه واختباراته 6 شهور.
مصدر : وكالات
رقم : 911314
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