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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 16:06

في ظروف استثنائية .. كيف سيتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة؟

في ظروف استثنائية .. كيف سيتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة؟
وفي هذا الصدد يرى محللون سياسيون ان الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يخلق انقساما في الولايات المتحدة بسبب خسارته بل كان هناك انقساما وجاءت أحداث الانتخابات لتعمقه، مشيرين الى العنصرية والفساد الداخلي والتدخل السافر في شوؤن الدول الأخرى.

واضاف المحللون ان امريكا تشهد انقساما سياسيا منذ وقت طويل وان القانون الانتخابي الذي برز من خلاله حزبين فقط هو من جعل امريكا في مأزق الانقسام، وهناك ايضا مشكلة العنصرية التي زادت من حدة الانقسام الاجتماعي والتي جعلت من الولايات المتحدة عصابات تتصارع على السلطة.

إلى ذلك فقد اكد خبراء في الشأن الامريكي ان ما يحدث في الولايات المتحدة هو واقع مؤقت واشاروا الى ان اجهزة الأمن في الولايات المتحدة فشلت في بسط الأمن قبيل الانتخابات وهو ما ادى الى الواقع الذي تعيشه الولايات المتحدة.

واضافوا ان ترامب بعدم الاعتراف بخسارته اشعل نيرانا، اضرت بالولايات المتحدة مؤكدين ان الاحداث التي تشهدها الولايات المتحدة اليوم كانت قد شهدت احداث مماثلة لها في الستينات من القرن الحالي.

في المقابل فقد اشار محللون آخرون الى انه لاول مرة في التاريخ تشترك الولايات المتحدة مع عدد من دول العالم الثالث في انتقال غير مناسب للسلطة.

واضافوا ان الولايات المتحدة والغرب كانوا ينتقدون دول العالم الثالث في كيفية تداول السلطة مشيرين الى ان اميركا الآن في حفل عسكري وليس في حفل تسلم السلطة من رئيس الى الآخر، واضافوا ان الولايات المتحدة تشهد ظاهرة العنف وان فترة حكم ترامب تميزت بالتطرف والجرائم والاغتيالات والعقوبات واللاانسانية واللاعقلانية مؤكدا ان هذا العنف والسياسة صدرت الى الولايات المتحدة.

كما أكدوا ان المشهد في الولايات المتحدة سوف يستمر وتوقفه يعتمد على سياسة الرئيس القادم في ادارة البلاد. مؤكدين ايضا ان ترامب يهيء نفسه للانتخابات القادمة من خلال تأسيس حزب آخر وسوف يستمر في الحياة السياسية.

ويذكر أنه في ظروف استثنائية، يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم مهام منصبه رسميا، وتُقام في العاصمة واشنطن مراسم التنصيب في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، وسبقت مراسم التنصيب استعدادات أمنية مكثفة في العاصمة الأمريكية.

فقد انتشر الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن، بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - في السادس من يناير/ كانون الثاني، وهو ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ويعد ترامب من أبرز الغائبين، إذ يتوجّه إلى فلوريدا صباح الأربعاء، ليكون أول رئيس يتفادى حضور مراسم تنصيب خلفه، منذ نحو 150 عاما.

وحتى الآن، لم يتقبل ترامب بشكل كامل خسارته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وغادر بايدن وزوجته جيل منزلهما في ولاية ديلاور الثلاثاء، وتوجها إلى واشنطن، حيث أمضى الرئيس المنتخب 36 عاماً كعضو في مجلس الشيوخ، قبل استلامه منصب نائب الرئيس باراك أوباما من 2008 إلى 2016.

وعشية تنصيبه، قاد بايدن في واشنطن مراسم تأبين للأمريكيين ضحايا مرض كوفيد-19، الذين بلغ عددهم 400 ألف شخص على الأقل.

ويتوجه بايدن الأربعاء إلى البيت الأبيض، ومن ثمّ إلى الكابيتول حيث تُجرى مراسم التنصيب.

ونُصب نحو 200 ألف علم للولايات المتحدة في ساحة " ناشونال مول"، المقابلة لمبنى الكابيتول، لتمثيل الحشود التي لن يكون بوسعها الحضور.
رقم : 911320
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