واعظي : سنستورد لقاح كورونا من الصين وروسيا والهند

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء قال مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية "محمود واعظي" فيما يتعلق بمساعي الحكومة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، " قلنا منذ البداية أننا نبحث عن لقاح أجنبي آمن، وقلنا أننا سندعم إنتاج لقاح كورونا المحلي، وسنتبع نفس السياسة."



وردا على سؤال من أي بلد يأتي لقاح كورونا قال: "وقعنا عقد كواكس ودفعنا ثمن اللقاح، وننتظر الى ان يحين دورنا" وقال: "نحن نتفاوض مع ثلاث دول روسيا والصين والهند التي تستخدم لقاحاتها لاستيراده، مضيفا انه لا يمكن تحديد موعد لذلك، ولكن سيتم التطعيم قبل نهاية العام.