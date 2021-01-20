سوريا تدين بشدة ممارسات القوات الأمیركية في منطقة الجزيرة

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التحركات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الأميركي في منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا: تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للممارسات العدوانية شبه اليومية التي تقوم بها القوات الأميركية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية.



وأضافت إنه تم خلال الأعوام الماضية رصد تحركات عدوانية شبه يومية لقوات الاحتلال الأميركي من عمليات سرقة ممنهجة للثروات السورية والمحاصيل الزراعية والنفط من الجزيرة السورية، إضافة إلى إدخال تعزيزات عسكرية ضخمة شبه يومية وتجهيزات لوجستية وأسلحة متنوعة ومعدات وآليات عسكرية من العراق إلى بعض القواعد العسكرية الأميركية غير الشرعية في ريف بلدة اليعربية في محافظة الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي، موضحة أنه كانت تجري كل تلك التحركات العدوانية بشكل يومي في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن التي أكدت دائماً على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.



وأكدت وزارة الخارجية السورية أن هذه التحركات والسلوك العدواني الذي قامت به القوات الأميركية المحتلة تأتي في الوقت الذي ترحل فيه إدارة دونالد ترامب الحالية المخادعة التي عملت على زعزعة أمن واستقرار سوريا ودعمت الحركات الانفصالية وشجعتها بهدف تقسيم سوريا ومنع التوصل إلى الحل السياسي فيها وقدمت كل أشكال الدعم للإرهابيين وسهلت العدوان المستمر على نقاط تمركز الجيش العربي السوري وحلفائه في شمال شرق سوريا وأماكن أخرى وحاولت تسويق الكذب فيما تطلق عليه محاربة الإرهاب وحماية الشعب السوري.



وشددت الوزارة على أن: الحقائق على الأرض أثبتت العكس تماماً فهي دعمت بلا حدود كل أنواع وأشكال الإرهابيين المتطرفين في سوريا وعملت على خلق الفوضى وإدارتها وسعت لوضع العراقيل في طريق أي حل سياسي في سوريا خدمة للمشروع الصهيوني وفرض الهيمنة على دول المنطقة وهذا ما أكدته تصريحات المسؤولين الأميركيين الأخيرة في إدارة ترامب الراحلة التي بينت بالدليل القاطع حجم كذب هذه الإدارة وطبيعة الأهداف العدوانية التدميرية التي سعت لتحقيقها طيلة السنوات السابقة في عدوانها المستمر على سوريا وأوضحت في نفس الوقت عداءها المستحكم للشعب العربي السوري.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن ما تقوم به قوات الاحتلال الأميركي يمثل اعتداء صارخاً على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية بما فيها القرار 2254.



وأضافت: إنه وبالتالي فإن سوريا وانطلاقاً من احترامها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فإنها تطالب بوقف هذه الممارسات الأميركية العدوانية الشائنة وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التحركات الأميركية واستمرار احتلالها لأراض سوريا وفرضها التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بهدف تجويع الشعب السوري وتطالب المجتمع الدولي أيضاً بالتحرك لوضع حد لنهج الغطرسة والعدوان وانهاء هذا الاحتلال لأراض سوريا مبينة أن استمرار هذه السياسات الأميركية في المرحلة القادمة سيعني تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وإطالة لسفك الدماء وغياب الاستقرار في سوريا.



وختمت وزارة الخارجية رسالتها بالقول تؤكد سوريا أن شعبها وجيشها اللذين سطرا أروع ملاحم الصمود والانتصارات ضد الإرهاب التكفيري وأدوات المشروع الأميركي هما أكثر عزيمة وصلابة على إسقاط المؤامرة المتجددة وإنهاء أي شكل للوجود الأميركي في سوريا وأدواته وعملائه وبسط السلطة الشرعية على كل أراضي الجمهورية العربية السورية والحفاظ على سيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً وتطالب مجدداً بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال الأميركي وحلفائها من أراضي الجمهورية العربية السورية.