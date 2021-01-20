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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 19:47
استشهاد الاسير الفلسطيني "ماهر ذيب ابراهيم سعسع"
وكان الأسير الشهيد ماهر ذيب إبراهيم سعسع (44 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 14 أعوام في سجون الاحتلال.
مصدر :
وكالات
رقم :
911358
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