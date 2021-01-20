وكان الأسير الشهيد ماهر ذيب إبراهيم سعسع (44 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 14 أعوام في سجون الاحتلال.