مظاهرات واسعة شمال شرق سوريا في الذكرى الثالثة 'للاحتلال التركي'

وتأتي المظاهرات في الذكرى السنوية الثالثة للعملية العسكرية التركية على عفرين، والتي كان قد بدأت في مثل هذه الأيام من العام 2018 تحت مسمى عملية “غصن الزيتون”، وأفضت في مارس/آذار من العام ذاته إلى السيطرة على عفرين بعد تهجير غالبية أهلها منها.



وشملت مظاهرات اليوم التي خرج بها عشرات الآلاف من الأهالي، كل من منبج بريف حلب والدرباسية والمالكية (ديريك) وعامودا ومدينة الحسكة والقامشلي ومعبدة ومناطق أخرى في ريفها بالإضافة لمناطق في الرقة.



وندد الأهالي بالصمت الدولي عن الانتهاكات التركية برفقة الفصائل الموالية لها، مطالبين بطردها من سورية وعودة المهجرين إلى منازلهم.