وتوزعت حالات الوفاة جغرافيا إلى 7 حالات في الضفة الغربية، و3 حالات في قطاع غزة.



وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 212 إصابة في قطاع غزة، و285 في قطاع غزة.



وتوزعت حالات التعافي جغرافياً إلى 487 حالة في الضفة الغربية و603 حالات في قطاع غزة.



من جهتها أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.