ايران تعيش ظروفا صحية افضل من اوروبا في مجال مكافحة كورونا

واضاف رئيسي، في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء : ان كافة الاقسام التعليمية والعلمية والثقافية والاقتصادية في ايران، بذلت جهدا يستدعي الثناء والتقدير من اجل تحقيق هذا الانجاز العظيم؛ محذرا في الوقت نفسه من تراجع نسبة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية والذي من شانه ان يؤدي الى موجة جديدة لهذا الوباء.



وقال مساعد وزير الصحة : ان قائد الثورة الاسلامية قدم نموذجا مثاليا في مجال تنفيذ التعليمات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا؛ مشيدا في السياق ايضا بالتعاون المميز الذي جسده رجال الدين ومراجع التقليد والقائمون على تنظيم مراسم صلاة الجمعة وخطباء الجمعة في انحاء البلاد على مدى 11 شهرا من تاريخ تفشي فيروس كورونا في ايران.