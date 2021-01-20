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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 20:26

بايدن: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا

بايدن: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا
وأدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال بايدن في خطابه الرئاسي: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا

بايدن: هذه لحظة انتصار الديموقراطية.

بايدن: هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها.

بايدن: فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين.

بايدن: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا، نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة.

بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف.

بايدن: لنبدأ بداية جديدة، ولن نفشل أبدا، الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير.

بايدن: علينا أن نرفض ثقافة التلاعب والتضليل.

بايدن: اليوم نشهد وجود أول امرأة تصبح نائبا للرئيس الأمريكي.

بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين.

بايدن: سنكون شركاء أقوياء للسلام والأمن.

بايدن:بإمكاننا أن نكون أمة أفضل.

بايدن:واجهنا تحديات صعبة.

بايدن: سنكون على قدر المسؤولية ونؤمن عالما أفضل لأولادنا.

بايدن: سأدافع عن الدستور وعن ديموقراطيتنا، فالديموقراطية لن تموت في بلادنا.
مصدر : وكالات
رقم : 911368
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