وأدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.



وقال بايدن في خطابه الرئاسي: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا



بايدن: هذه لحظة انتصار الديموقراطية.



بايدن: هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها.



بايدن: فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين.



بايدن: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا، نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة.



بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف.



بايدن: لنبدأ بداية جديدة، ولن نفشل أبدا، الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير.



بايدن: علينا أن نرفض ثقافة التلاعب والتضليل.



بايدن: اليوم نشهد وجود أول امرأة تصبح نائبا للرئيس الأمريكي.



بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين.



بايدن: سنكون شركاء أقوياء للسلام والأمن.



بايدن:بإمكاننا أن نكون أمة أفضل.



بايدن:واجهنا تحديات صعبة.



بايدن: سنكون على قدر المسؤولية ونؤمن عالما أفضل لأولادنا.



بايدن: سأدافع عن الدستور وعن ديموقراطيتنا، فالديموقراطية لن تموت في بلادنا.