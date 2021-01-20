وأدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
وقال بايدن في خطابه الرئاسي: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا
بايدن: هذه لحظة انتصار الديموقراطية.
بايدن: هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها.
بايدن: فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين.
بايدن: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا، نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة.
بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف.
بايدن: لنبدأ بداية جديدة، ولن نفشل أبدا، الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير.
بايدن: علينا أن نرفض ثقافة التلاعب والتضليل.
بايدن: اليوم نشهد وجود أول امرأة تصبح نائبا للرئيس الأمريكي.
بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين.
بايدن: سنكون شركاء أقوياء للسلام والأمن.
بايدن:بإمكاننا أن نكون أمة أفضل.
بايدن:واجهنا تحديات صعبة.
بايدن: سنكون على قدر المسؤولية ونؤمن عالما أفضل لأولادنا.
بايدن: سأدافع عن الدستور وعن ديموقراطيتنا، فالديموقراطية لن تموت في بلادنا.