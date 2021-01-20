حملة حقوقية للإفراج عن ناشط حقوقي بارز في سجون الإمارات

وحثت الحملة على أوسع مشاركة في حملة نصرة للناشط الحقوقي معتقل الرأي أحمد منصور
الذي يتعرّض للاعتقال التعسفي.
وذلك جرّاء دفاعه عن الحقوق والحريات في الإمارات. وتطالب الحملة بالإفراج عن منصور المعتقل ظلماً في الإمارات العربية المتحدة منذ ثلاث سنوات و10 أشهر.
من هو احمد منصور؟
أحمد منصور هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان عمل على نطاق واسع مع المنظمات الحقوقية الدولية لزيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وهو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان (GCHR) وقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.
في عام 2015 فاز منصور بجائزة Martin Ennals المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
في 20 مارس 2017 ألقي القبض عليه في مداهمة منتصف الليل لمنزله.
وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”.
في الأسابيع التي سبقت اعتقاله، انتقد منصور الملاحقات القضائية الإماراتية لنشطاء آخرين بتهمة “جرائم” التعبير.
وغرد عن انتهاكات حقوقية في مصر واليمن.
طوال السنوات الأربع التي قضاها رهن الاعتقال، ظل محتجزًا في الحبس الانفرادي في زنزانة بدون سرير وبدون الحصول على الكتب أو أشعة الشمس أو الهواء النقي.
واحتجاجًا على هذه الظروف السيئة، خاض منصور إضرابين منفصلين عن الطعام في مارس وسبتمبر 2019. وقد تعرض مراراً للضرب والإيذاء النفسي من قبل حراس السجن.
وبالتالي تدهورت صحته بشكل كبير وسط مخاوف على حياته خاصة في ظل جائحة كوفيد -19.
دعت الحملة للانضمام إلى حملة على تويتر عبر نشر أكبر عدد ممكن من التغريدات على مدار اليوم. وذلك باستخدام الهاشتاج #FreeAhmed و #GiveAhmedABed.
ويتم توجيه التغريدات إلى محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات وسيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وكذلك محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي.