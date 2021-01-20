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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 22:41

ترامب يترك رسالة 'سرية' لبايدن في البيت الأبيض

ترامب يترك رسالة
أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ترك رسالة للرئيس المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض، دون أن يتم الكشف عن مضمونها.

كما كشف مصدر للشبكة أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، تركت "رسالة ترحيب قصيرة" للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن إلا أنه من غير الواضح أين تركت الرسالة أو محتواها.

ومن التقاليد الحديثة في يوم التنصيب بالنسبة للرؤساء الذين يغادرون مناصبهم أن يكتبوا لخلفهم رسالة تقدم أطيب التمنيات والمشورة.

وعادة ما يتم ترك هذا على Resolute Desk لقراءته عندما يدخل الرئيس الجديد المكتب البيضاوي لأول مرة.

ولم يعترف ترامب بعد بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية رسميا. وفي تصريحاته الأخيرة، اليوم الأربعاء، عدد ترامب نجاحاته ومنها "المعجزة الطبية" التي أنتجت لقاحا للوقاية من كورونا في أقل من عام، وأضاف أن تولي منصب الرئاسة كان "أعظم شرف" لكنه لم يذكر بايدن بالاسم.

وسيكون التنصيب تتويجا لمسيرة بايدن التي بدأها قبل خمسة عقود، وشملت أكثر من 30 عاما في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفترتين في منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما. لكنه سيواجه سلسلة من الأزمات المتداخلة التي ستمثل تحديا حتى لشخصية مثله تتمتع بالخبرة السياسية.

ومن بين هذه الأزمات، جائحة فيروس كورونا، التي وصلت إلى مرحلة قاتمة، أمس الثلاثاء، آخر أيام ترامب في السلطة حيث وصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة إلى 400 ألف وفاة، كما سجلت الإصابات 24 مليونا وهو أعلى عدد لحالات الإصابة على مستوى العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 911399
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