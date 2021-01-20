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الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 ساعة 22:55

"حماس": لا أسف على رحيل ترامب

"حماس": لا أسف على رحيل ترامب
وقال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم في بيان صحافي: "لا أسف على رحيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كونه المصدر والراعي الأكبر للظلم والعنف والتطرف في العالم، والشريك المباشر للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على شعبنا وتصفية قضيته".

وأضاف أن "المطلوب من بايدن تصحيح المسار التاريخي للسياسات الأميركية الخاطئة والظالمة للشعب الفلسطيني وإرساء مبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحث الرئيس الأميركي الجديد على "إنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها المتعلقة بالقدس واللاجئين، وضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الديمقراطية".
مصدر : وكالات
رقم : 911406
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