تخت روانجي: الحظر الاقتصادي الأحادي على سوريا غير شرعي

وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والشؤون الإنسانية في سوريا، قال تخت روانجي: "إجراءات الحظر الأحادية اللاشرعية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى على الشعب السوري تأتي في الوقت الذي يعاني هذا الشعب من الأعمال الإرهابية وكذلك تفشي فيروس كورونا".



وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "في مثل هذه الظروف فإن فرض إجراءات الحظر اللاإنسانية هذه التي تستهدف الأفراد الأضعف أكثر من غيرهم، ذرّ للملح على جراح الشعب السوري، ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن ذلك إلى منع عودة اللاجئين والنازحين في الداخل إلى ديارهم والحيلولة دون إعادة الإعمار في هذا البلد".



وتابع تخت روانجي: "نرفض بالمطلق فرض إجراءات الحظر غير القانونية واللاشرعية هذه ونطالب بإلغائها فورا".